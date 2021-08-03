Cumhurbaşkanı Erdoğan, yangınlarla ilgili son bilgileri aldı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bilgi Koordinasyon Merkezi'nde yangınlarla ilgili son bilgileri aldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bilgi Koordinasyon Merkezi'nde yangınlarla ilgili son bilgileri aldı.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Devlet Bilgi Koordinasyon Merkezi'nde orman yangınlarıyla ilgili yapılan toplantıya başkanlık yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, orman yangınlarına müdahalede gelinen son noktaya ilişkin bilgiler aldı.
(Derya Yetim/İHA)
Kaynak: İhlas Haber Ajansı