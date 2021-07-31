Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Orman yangınlarından etkilenen bölgelerimizi 'Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi' ilan ettik. Milletimizin yaralarını sarmak,...
Son dakika politika haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Orman yangınlarından etkilenen bölgelerimizi 'Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi' ilan ettik. Milletimizin yaralarını sarmak, zararını karşılamak, imkanlarını öncekinden de iyi hale getirmek için gereken tüm adımları atmaya devam edeceğiz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Orman yangınlarından etkilenen bölgelerimizi 'Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi' ilan ettik. Milletimizin yaralarını sarmak, zararını karşılamak, imkanlarını öncekinden de iyi hale getirmek için gereken tüm adımları atmaya devam edeceğiz." - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı