Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Orman yangınlarından etkilenen bölgelerimizi 'Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi' ilan ettik. Milletimizin yaralarını sarmak,...

Son dakika politika haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Orman yangınlarından etkilenen bölgelerimizi 'Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi' ilan ettik. Milletimizin yaralarını sarmak, zararını karşılamak, imkanlarını öncekinden de iyi hale getirmek için gereken tüm adımları atmaya devam edeceğiz.