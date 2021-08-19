Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Orman yangınları) Böylesine bir felaketi dahi istismar edenlere rağmen milletimizle birlikte bu büyük afetin üstesinden...
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Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Orman yangınları) Böylesine bir felaketi dahi istismar edenlere rağmen milletimizle birlikte bu büyük afetin üstesinden...

Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Orman yangınları) Böylesine bir felaketi dahi istismar edenlere rağmen milletimizle birlikte bu büyük afetin üstesinden...
Anadolu Ajansı / Ferdi Türkten - Haberler | Politika

Edinilen son dakika gelişmesine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Orman yangınları) Böylesine bir felaketi dahi istismar edenlere rağmen milletimizle birlikte bu büyük afetin üstesinden gelmeyi başardık.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Orman yangınları) Böylesine bir felaketi dahi istismar edenlere rağmen milletimizle birlikte bu büyük afetin üstesinden gelmeyi başardık."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ferdi Türkten

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Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Orman yangınları) Böylesine bir felaketi dahi istismar edenlere rağmen milletimizle birlikte bu büyük afetin üstesinden... - Haberler
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