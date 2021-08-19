Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Orman yangınları) Böylesine bir felaketi dahi istismar edenlere rağmen milletimizle birlikte bu büyük afetin üstesinden...
Edinilen son dakika gelişmesine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Orman yangınları) Böylesine bir felaketi dahi istismar edenlere rağmen milletimizle birlikte bu büyük afetin üstesinden gelmeyi başardık.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Orman yangınları) Böylesine bir felaketi dahi istismar edenlere rağmen milletimizle birlikte bu büyük afetin üstesinden gelmeyi başardık."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ferdi Türkten