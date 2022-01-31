Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Orman yangıları) Yerli ve milli insansız hava aracı sayımızı 8'e, yangın söndürme uçaklarımızın sayısını 20'ye, helikopter... - Haberler
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Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Orman yangıları) Yerli ve milli insansız hava aracı sayımızı 8'e, yangın söndürme uçaklarımızın sayısını 20'ye, helikopter...

AA, Kemal Karadağ - Güncel
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Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Son dakika gelişmesine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Orman yangıları) Yerli ve milli insansız hava aracı sayımızı 8'e, yangın söndürme uçaklarımızın sayısını 20'ye, helikopter sayımızı 55'e çıkartıyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Orman yangıları) Yerli ve milli insansız hava aracı sayımızı 8'e, yangın söndürme uçaklarımızın sayısını 20'ye, helikopter sayımızı 55'e çıkartıyoruz."

AA / Kemal Karadağ - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan, İnsansız Hava Aracı, Yangın, Milli, Güncel, Haber

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