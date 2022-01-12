Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Önümüzdeki yaz aylarında çabalarımızın, fedakarlıklarımızın meyvelerini hep beraber almaya başlayacağız."
AA / Seval Ocak Adıyaman - Haberler | Politika
Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Önümüzdeki yaz aylarında çabalarımızın, fedakarlıklarımızın meyvelerini hep beraber almaya başlayacağız."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Önümüzdeki yaz aylarında çabalarımızın, fedakarlıklarımızın meyvelerini hep beraber almaya başlayacağız."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Önümüzdeki Temmuz ayında enflasyon gerçekleşmesine ve şartlara bakarak gerekirse çalışanlarımızın durumlarını yeniden...
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AA / Seval Ocak Adıyaman - Son Dakika Haberleri
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