Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Olumsuz bir görüntüyle karşı karşıyayız. Düğün, cenaze, tatil gibi toplu...
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Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Olumsuz bir görüntüyle karşı karşıyayız. Düğün, cenaze, tatil gibi toplu...

Son dakika politika haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Olumsuz bir görüntüyle karşı karşıyayız. Düğün, cenaze, tatil gibi toplu etkinlikler virüsün yayılma hallerine dönüştü.

Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan:
24.08.2020 20:29 | Son Güncelleme: 24.08.2020 20:32

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Olumsuz bir görüntüyle karşı karşıyayız. Düğün, cenaze, tatil gibi toplu etkinlikler virüsün yayılma hallerine dönüştü. Buralarda yayılma alanı çok çok fazla. Her türlü toplu etkinliğe bu sürede ara verilim." - ANKARA

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Kaynak: İHA

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