Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Olumsuz bir görüntüyle karşı karşıyayız. Düğün, cenaze, tatil gibi toplu...
Son dakika politika haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Olumsuz bir görüntüyle karşı karşıyayız. Düğün, cenaze, tatil gibi toplu etkinlikler virüsün yayılma hallerine dönüştü.
24.08.2020 20:29 | Son Güncelleme: 24.08.2020 20:32
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Olumsuz bir görüntüyle karşı karşıyayız. Düğün, cenaze, tatil gibi toplu etkinlikler virüsün yayılma hallerine dönüştü. Buralarda yayılma alanı çok çok fazla. Her türlü toplu etkinliğe bu sürede ara verilim." - ANKARA
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Kaynak: İHA