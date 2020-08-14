Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Okulların açılması konusu) "Bu konuda bütün çalışmaları Bilim Kurulumuz... Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Okulların açılması konusu) "Bu konuda bütün çalışmaları Bilim Kurulumuz yürütüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Okulların açılması konusu) "Bu konuda bütün çalışmaları Bilim Kurulumuz yürütüyor. Bilim Kurulunun aldığı kararlara da gerek bakanlığımız ve bakanlarımız uyuyorlar ve uymaya devam edecekler."

Kaynak: AA