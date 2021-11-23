Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Öğretmenlik Meslek Kanunu' için hazırlıkları tamamladık

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Öğretmenlik Meslek Kanunu' için hazırlıkları tamamladık

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "Öğretmenlerimizin haklarını güvence altına alacak bir 'Öğretmenlik Meslek Kanunu' çıkarmak için hazırlıklarımızı tamamladık. Meclis sürecinin ardından yürürlüğe girecek bu kanunla mevcut hakları korunan öğretmenlerimize ilave mali ve sosyal haklar da sağlıyoruz. Artık yürüttükleri görev bir kariyer mesleği olarak tamamlanacak, öğretmenlerimize 3600 ek gösterge başta olmak üzere sağlayacağımız yeni hakların şimdiden hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 81 ilden gelen öğretmenlerle yemekte bir araya geldi. Erdoğan, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nün öğretmenlere, ülkeye, millete hayırlı olmasını dileyerek, "Bu anlamlı günün vesilesiyle tüm öğretmenlerimize, şahsım, eşim ve milletim adına şükranlarımı sunuyorum. Görevi başında şehit olanlar ile afetlerde, kazalarda yitirdiklerimiz başta olmak üzere darı bekaya uğurladığımız tüm öğretmenlerimizi eğitim öğretim camiamızın güzide neferlerini burada tekrar rahmetle yad ediyorum. Bölücü örgütün, ömürlerinin baharında iken bizden kopardığı Şenay Aybüke Yalçın kızımıza, Necmettin Yılmaz evladımıza ve daha nice kahraman eğitimcilerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Görevlerini hakkı ile yerine getirmiş, ülkesine ve milletine hayırlı nesiller yetiştirmiş bugün emekliliğini yaşayan öğretmenlerimize de fedakarlıkları için teşekkür ediyor, sağlıklı hayırlı mutlu ömürler temenni ediyorum" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yemekte eşi Emine Erdoğan eşlik ederken, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, günün anısına Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın okuduğu döneme ait, İstanbul İmam Hatip Lisesi 1970-1971 5-B sınıfı öğrencilerinin fotoğraflarının olduğu tabloyu ve Bakanlık tarafından hazırlanan 'Türkiye'de Eğitimin 20 Yılı' kitabını hediye etti.

Görüntü dökümü:

- Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuması

- Genel ve detay

Haber : Buğra OLAÇ/ANKARA,

??Yıl sonu #dolar tahmininiz nedir?



18.50 itibariyla güncel Dolar kuru:



1 Dolar = 12,73 Türk Lirası — Haberler (@Haberler) November 23, 2021

Demirören Haber Ajansı / Buğra Olaç - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet