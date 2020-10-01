Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "OECD, Türk ekonomisini salgından en az etkilenen 3. ekonomi olarak...
01.10.2020 16:11 | Son Güncelleme: 01.10.2020 16:17
Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "OECD, Türk ekonomisini salgından en az etkilenen 3. ekonomi olarak göstermiştir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "OECD, Türk ekonomisini salgından en az etkilenen 3. ekonomi olarak göstermiştir. Hedef yılı pozitif büyüme ile kapatmak"
ANKARA - TBMM Genel Kurulu, 27. Dönem 4. Yasama Yılı'nın başlaması dolayısıyla özel gündemle toplandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni yasama yılının açılış konuşmasını yaptı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı