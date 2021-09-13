Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Nitelikli cam ürünlerinde de talebin kendi iç piyasamızdan karşılanmasını arzu ediyoruz"
AA / Sıtkı İlanbey - Haberler | Güncel
Gelen son dakika haberine göre Şişecam Polatlı Fabrikası Yeni Üretim Hattı Açılış Töreni Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şişecam Polatlı Fabrikası Yeni Üretim Hattı Açılış Töreni'nde konuştu.
Şişecam Polatlı Fabrikası Yeni Üretim Hattı Açılış Töreni
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şişecam Polatlı Fabrikası Yeni Üretim Hattı Açılış Töreni'nde konuştu. (1)