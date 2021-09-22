Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan, New York'ta Gine Bissau Cumhurbaşkanı Embalo ile bir araya geldi - Haberler
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Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan, New York'ta Gine Bissau Cumhurbaşkanı Embalo ile bir araya geldi

AA / Mehmet Tosun - Haberler | Politika
Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan, New York'ta Gine Bissau Cumhurbaşkanı Embalo ile bir araya geldi

Son dakika haberler: NEW Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 76. Genel Kurulu'na katılmak üzere bulunduğu New York'ta, Gine Bissau Cumhurbaşkanı Umaro Sissoco Embalo ile bir araya geldi.

NEW YORK (AA) - NEW Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 76. Genel Kurulu'na katılmak üzere bulunduğu New York'ta, Gine Bissau Cumhurbaşkanı Umaro Sissoco Embalo ile bir araya geldi.

Birleşmiş Milletler Genel Merkezi'ndeki görüşme basına kapalı gerçekleşti.

AA / Mehmet Tosun - Son Dakika Haberleri
Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM 76. Genel Kurulu'na katılmak üzere bulunduğu New York'ta, Gürcistan Başbakanı Garibaşvili'yi kabul etti.

Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM 76. Genel Kurulu'na katılmak üzere bulunduğu New York'ta, Gürcistan Başbakanı Garibaşvili'yi kabul etti.

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