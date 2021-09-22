Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan, New York'ta Gine Bissau Cumhurbaşkanı Embalo ile bir araya geldi
AA / Mehmet Tosun - Haberler | Politika
Son dakika haberler: NEW Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 76. Genel Kurulu'na katılmak üzere bulunduğu New York'ta, Gine Bissau Cumhurbaşkanı Umaro Sissoco Embalo ile bir araya geldi.
NEW YORK (AA) - NEW Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 76. Genel Kurulu'na katılmak üzere bulunduğu New York'ta, Gine Bissau Cumhurbaşkanı Umaro Sissoco Embalo ile bir araya geldi.
Birleşmiş Milletler Genel Merkezi'ndeki görüşme basına kapalı gerçekleşti.
AA / Mehmet Tosun - Son Dakika Haberleri
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