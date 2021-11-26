Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ne yaparlarsa yapsınlar, bizi üretim, istihdam ve cari denge odaklı bu ekonomi programımızdan geri döndüremeyecekler." - Haberler
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Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ne yaparlarsa yapsınlar, bizi üretim, istihdam ve cari denge odaklı bu ekonomi programımızdan geri döndüremeyecekler."

AA / Barış Gündoğan - Haberler | Politika
Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Son dakika politika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ne yaparlarsa yapsınlar, bizi üretim, istihdam ve cari denge odaklı bu ekonomi programımızdan geri döndüremeyecekler.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ne yaparlarsa yapsınlar, bizi üretim, istihdam ve cari denge odaklı bu ekonomi programımızdan geri döndüremeyecekler."

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AA / Barış Gündoğan - Son Dakika Haberleri

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