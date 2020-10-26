Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Müslümanları düşmanlaştırarak elde edebileceğiniz hiçbir kazanım yoktur"
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Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Müslümanları düşmanlaştırarak elde edebileceğiniz hiçbir kazanım yoktur"

26.10.2020 15:14 | Son Güncelleme: 26.10.2020 15:46

Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Mevlid-i Nebi Haftası Açılış Programı'nda konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Mevlid-i Nebi Haftası Açılış Programı'nda konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Mevlid-i Nebi Haftası Açılış Programı'nda konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Mevlid-i Nebi Haftası Açılış Programı'nda konuştu. (5)

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Son günlerde yaşanan hadiseleri, devlet başkanı düzeyinde sergilenen hadsizlikleri, sabah namazı vaktinde camilerimize yapılan polis baskınlarını sıradan vakalar olarak görmüyoruz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "6 milyon insanı Avrupa'da yaşayan bir ülkenin cumhurbaşkanı olarak muhataplarımıza şu ikazı yapmakta fayda görüyorum; Müslümanları düşmanlaştırarak elde edebileceğiniz hiçbir kazanım yoktur. Çapsızlığınızı perdelemek amacıyla girdiğiniz bu yolun sonu felakettir."

Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Müslümanları düşmanlaştırarak elde edebileceğiniz hiçbir kazanım yoktur'
Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Müslümanları düşmanlaştırarak elde edebileceğiniz hiçbir kazanım yoktur'
Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Müslümanları düşmanlaştırarak elde edebileceğiniz hiçbir kazanım yoktur'
Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Müslümanları düşmanlaştırarak elde edebileceğiniz hiçbir kazanım yoktur'

Kaynak: Anadolu Ajansı

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