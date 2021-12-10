Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Müslümanlar olarak sadece koronavirüsle veya insani krizlerle değil aynı zamanda giderek yükselen İslam düşmanlığıyla da...
Edinilen son dakika gelişmesine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Müslümanlar olarak sadece koronavirüsle veya insani krizlerle değil aynı zamanda giderek yükselen İslam düşmanlığıyla da mücadele ediyoruz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Müslümanlar olarak sadece koronavirüsle veya insani krizlerle değil aynı zamanda giderek yükselen İslam düşmanlığıyla da mücadele ediyoruz."
Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Farklı kökenlerden 35 milyon Müslümanın yaşadığı Avrupa'nın kardeşlerimiz için bir toplama kampına dönüşmesine izin veremeyiz.
Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kudüs davası sadece bir avuç cesur Müslümanın davası değil, İslam aleminin tamamının ortak davasıdır."
AA / Güç Gönel - Son Dakika Haberleri
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