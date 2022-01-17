Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Müslümanın kitabında korkmak yazmaz"

Adnan Menderes Müzesi'nde gençler ile bir araya gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bir gencin "Menderes darbeciler tarafından katledildi. Turgut Özal'ın ölümü ise şaibeli. Siz hiç başınıza bir şey gelmesinden korktunuz mu?" sorusuna "Biz kefenimizi giyerek yola çıktık. Müslümanın kitabında korkmak yazmaz" diyerek yanıt verdi.

Toplu açılış törenleri kapsamında Aydın'a gelen ve Adnan Menderes Müzesi'nin açılışını gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, müzede gerçekleştirilen söyleşide gençler ile bir araya geldi. Merhum Başbakan Adnan Menderes'in hayatını anlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, sonrasında gençlerin sorularını yanıtladı. Söyleşiye katılan bir gencin "Menderes darbeciler tarafından katledildi. Turgut Özal'ın ölümü ise şaibeli. Siz hiç başınıza bir şey gelmesinden korktunuz mu? Yola çıktığınız arkadaşlarınızdan korkanlar oldu mu?" sorusu üzerine konuşan Erdoğan; "Ben her zaman söylüyorum. Biz bu yola çıkarken kefenimizi giyerek çıktık. Eğer kefenimizi giyerek bu yola çıkmamış olsaydık devamlı o korkuyu sayıklardık. Ölüm mukadderdir. Kaderin üstünde bir kader vardır ve korkmak diye bir şey Müslümanın kitabında yazmaz" dedi.

(Uğur Eser/ İHA)

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