Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Musevi vatandaşların Roş Aşana Bayramı'nı kutladı Açıklaması
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Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Musevi vatandaşların Roş Aşana Bayramı'nı kutladı Açıklaması

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Musevi vatandaşların Roş Aşana Bayramı'nı kutladı Açıklaması
Anadolu Ajansı / Aylin Dal - Haberler | Politika

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İbrani takvimine göre yılbaşını simgeleyen Roş Aşana vesilesiyle Musevi vatandaşları tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İbrani takvimine göre yılbaşını simgeleyen Roş Aşana vesilesiyle Musevi vatandaşları tebrik etti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, Roş Aşana Bayramı dolayısıyla tebrik mesajı yayımladı.

İbrani takvimine göre yılbaşını simgeleyen Roş Aşana vesilesiyle tüm Musevi vatandaşlara tebriklerini ileten Erdoğan, şunları kaydetti:

"Kültürel, siyasi ve beşeri yapımızdaki farklılıklar, ülkemizi ileriye taşıyan, birlik ve beraberliğimizi güçlendiren zenginlik kaynağımızdır. Devletimiz, vatandaşlarının inanç ve ibadet hürriyetini dünyadaki birçok ülkeden daha evvel anayasal güvenceye alarak, bu zenginliğimizin korunmasına verdiği önemi göstermiştir. Bölgemizde artan kültürel ırkçılığa, nefret söylemlerine ve ötekileştirmeye rağmen Türkiye, bütün inançların serbestçe yaşandığı, şiddeti ve terörü övmediği sürece her türlü fikrin rahatça ifade edildiği özgür bir ülkedir."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, son 19 yılda hayata geçirdikleri reformların, vesayet dönemlerinin özgürlükleri kısıtlayıcı antidemokratik uygulamalarını ortadan kaldırarak, ülkenin bu niteliğini daha da güçlendirdiğini belirtti.

Din, dil, ırk, köken ayrımı gözetmeden Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının tamamının huzur, emniyet ve barış içinde hayatlarını sürdürmelerinin asli önceliklerinden olduğunu vurgulayan Erdoğan, şöyle devam etti:

"Yüzlerce yıllık ortak bir maziyi paylaşan insanlar olarak istikbalimizi de yine birlikte inşa edeceğimize inanıyoruz. Musevi vatandaşlarımızın, ülkemizin gelişmesi, güçlenmesi ve hedeflerine ulaşması için yaptıkları katkıları takdirle karşılıyoruz. Bu düşüncelerle Roş Aşana Bayramı'nın, başta vatandaşlarımız olmak üzere tüm Musevilere sağlık ve esenlikler getirmesini diliyor, bu özel günlerinde kendilerine saygı ve selamlarımı iletiyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aylin Dal

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Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Musevi vatandaşların Roş Aşana Bayramı'nı kutladı Açıklaması - Haberler
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