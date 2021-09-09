Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Mülteci krizi, iki ülke arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesine vesile olabilecekken, bu fırsat Yunanistan'ın uzlaşmaz...
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Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Mülteci krizi, iki ülke arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesine vesile olabilecekken, bu fırsat Yunanistan'ın uzlaşmaz...

Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Mülteci krizi, iki ülke arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesine vesile olabilecekken, bu fırsat Yunanistan'ın uzlaşmaz...
Anadolu Ajansı / Mehmet Tosun - Haberler | Politika

Son dakika habere göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Mülteci krizi, iki ülke arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesine vesile olabilecekken, bu fırsat Yunanistan'ın uzlaşmaz tutumu sebebiyle heba edilmiştir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Mülteci krizi, iki ülke arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesine vesile olabilecekken, bu fırsat Yunanistan'ın uzlaşmaz tutumu sebebiyle heba edilmiştir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Tosun

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Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Mülteci krizi, iki ülke arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesine vesile olabilecekken, bu fırsat Yunanistan'ın uzlaşmaz... - Haberler
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