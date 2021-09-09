Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Mülteci krizi, iki ülke arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesine vesile olabilecekken, bu fırsat Yunanistan'ın uzlaşmaz...
Son dakika habere göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Mülteci krizi, iki ülke arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesine vesile olabilecekken, bu fırsat Yunanistan'ın uzlaşmaz tutumu sebebiyle heba edilmiştir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Mülteci krizi, iki ülke arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesine vesile olabilecekken, bu fırsat Yunanistan'ın uzlaşmaz tutumu sebebiyle heba edilmiştir."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Tosun