Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Muhtar maaşlarının asgari ücretin altında kalmasına gönlümüz razı olmadı. - Haberler
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Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Muhtar maaşlarının asgari ücretin altında kalmasına gönlümüz razı olmadı.

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan,
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Muhtar maaşlarının asgari ücretin altında kalmasına gönlümüz razı olmadı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Muhtar maaşlarının asgari ücretin altında kalmasına gönlümüz razı olmadı. Yaptığımız değerlendirme sonunda muhtar maaşlarını asgari ücret seviyesine, yani 4 bin 250 liraya yükseltme kararı aldık" dedi. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Recep Tayyip Erdoğan, Muhtar, Politika, Haber

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