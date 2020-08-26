Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Muhataplarımızı kendilerine çekidüzen vermeye, mahvolmalarına yol açacak...
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Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Muhataplarımızı kendilerine çekidüzen vermeye, mahvolmalarına yol açacak...

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Muhataplarımızı kendilerine çekidüzen vermeye, mahvolmalarına yol açacak yanlışlardan uzak durmaya davet ediyoruz.

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan:
26.08.2020 11:53 | Son Güncelleme: 26.08.2020 12:28

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Muhataplarımızı kendilerine çekidüzen vermeye, mahvolmalarına yol açacak yanlışlardan uzak durmaya davet ediyoruz."

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: AA

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