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Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan Moritanya Cumhurbaşkanı ile görüştü

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan Moritanya Cumhurbaşkanı ile görüştü
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberine göre CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Moritanya Cumhurbaşkanı Muhammed Ould Şeyh Ghazouani ile görüştü.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Moritanya Cumhurbaşkanı Muhammed Ould Şeyh Ghazouani ile görüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 3. Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi kapsamında Türkiye'ye gelen Moritanya Cumhurbaşkanı Muhammed Ould Şeyh Ghazouani ile Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde bir araya geldi. Görüşme basına kapalı olarak gerçekleşti.


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