Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Montrö Sözleşmesinden çıkmayla ilgili halihazırda ne bir çalışmamız ne de böyle bir niyetimiz vardır."
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Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Montrö Sözleşmesinden çıkmayla ilgili halihazırda ne bir çalışmamız ne de böyle bir niyetimiz vardır."

Anadolu Ajansı / Aylin Dal - Haberler | Politika
Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Montrö Sözleşmesinden çıkmayla ilgili halihazırda ne bir çalışmamız ne de böyle bir niyetimiz vardır.'

Edinilen son dakika gelişmesine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Montrö Sözleşmesinden çıkmayla ilgili halihazırda ne bir çalışmamız ne de böyle bir niyetimiz vardır.

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 104 amiralin imza attığı Montrö bildirisine tepki: Kesinlikle art niyetli bir bildiri
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 104 amiralin imza attığı Montrö bildirisine tepki: Kesinlikle art niyetli bir bildiri

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Montrö Sözleşmesinden çıkmayla ilgili halihazırda ne bir çalışmamız ne de böyle bir niyetimiz vardır."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aylin Dal

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