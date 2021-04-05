Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Montrö Sözleşmesinden çıkmayla ilgili halihazırda ne bir çalışmamız ne de böyle bir niyetimiz vardır."
Edinilen son dakika gelişmesine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Montrö Sözleşmesinden çıkmayla ilgili halihazırda ne bir çalışmamız ne de böyle bir niyetimiz vardır.
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 104 amiralin imza attığı Montrö bildirisine tepki: Kesinlikle art niyetli bir bildiri
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Montrö Sözleşmesinden çıkmayla ilgili halihazırda ne bir çalışmamız ne de böyle bir niyetimiz vardır."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Aylin Dal