Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Montrö Sözleşmesinden çıkmayla ilgili halihazırda ne bir çalışmamız ne de böyle bir niyetimiz vardır."

Edinilen son dakika gelişmesine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Montrö Sözleşmesinden çıkmayla ilgili halihazırda ne bir çalışmamız ne de böyle bir niyetimiz vardır.