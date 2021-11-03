Cumhurbaşkanı Erdoğan, Moğolistan ve Ukrayna büyükelçilerinin güven mektuplarını kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "19 yıl içinde milletimizin teveccühüyle bugünlere geldik ve herhangi bir sıkıntıyı yaşamadan sürekli artarak devam eden bir...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemizin dört yanını altyapı, üstyapı, tüm hizmetlerle donattık ve bu hizmet yarışımız aynı şekilde devam etti, ediyor.