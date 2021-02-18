Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Milli sporcu bursu) Spor ile eğitim öğretimin birbirinin alternatifi değil tamamlayıcısı olduğunu bir kez daha göstermiştir."
18.02.2021 15:27 | Son Güncelleme: 18.02.2021 15:30
Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Milli sporcu bursu) Spor ile eğitim öğretimin birbirinin alternatifi değil tamamlayıcısı olduğunu bir kez daha göstermiştir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Milli sporcu bursu) Spor ile eğitim öğretimin birbirinin alternatifi değil tamamlayıcısı olduğunu bir kez daha göstermiştir."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Selma Kasap