Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Milli sporcu bursu) Spor ile eğitim öğretimin birbirinin alternatifi değil tamamlayıcısı olduğunu bir kez daha göstermiştir."

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Milli sporcu bursu) Spor ile eğitim öğretimin birbirinin alternatifi değil tamamlayıcısı olduğunu bir kez daha göstermiştir.