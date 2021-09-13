Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Milli mücadelenin zaferle sonuçlanmasında emeği geçen tüm komutanlarımızı, şehitlerimizi, gazilerimizi, rahmetle ve minnetle... - Haberler
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Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Milli mücadelenin zaferle sonuçlanmasında emeği geçen tüm komutanlarımızı, şehitlerimizi, gazilerimizi, rahmetle ve minnetle...

AA / Sıtkı İlanbey - Haberler | Güncel

Bir son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Polatlı'daki Sakarya Zaferi'nin 100. Yılı Kutlama Programında konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Polatlı'daki Sakarya Zaferi'nin 100. Yılı Kutlama Programında konuştu. (1)

Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milli mücadelenin zaferle sonuçlanmasında emeği geçen tüm komutanlarımızı, şehitlerimizi, gazilerimizi, rahmetle ve minnetle...

Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milli mücadelenin zaferle sonuçlanmasında emeği geçen tüm komutanlarımızı, şehitlerimizi, gazilerimizi, rahmetle ve minnetle...

Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milli mücadelenin zaferle sonuçlanmasında emeği geçen tüm komutanlarımızı, şehitlerimizi, gazilerimizi, rahmetle ve minnetle...

Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milli mücadelenin zaferle sonuçlanmasında emeği geçen tüm komutanlarımızı, şehitlerimizi, gazilerimizi, rahmetle ve minnetle...

Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan:
AA / Sıtkı İlanbey - Son Dakika Haberleri
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Haber: Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Milli mücadelenin zaferle sonuçlanmasında emeği geçen tüm komutanlarımızı, şehitlerimizi, gazilerimizi, rahmetle ve minnetle... - Haberler
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