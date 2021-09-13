Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Milli mücadelenin zaferle sonuçlanmasında emeği geçen tüm komutanlarımızı, şehitlerimizi, gazilerimizi, rahmetle ve minnetle...
AA / Sıtkı İlanbey - Haberler | Güncel
Bir son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Polatlı'daki Sakarya Zaferi'nin 100. Yılı Kutlama Programında konuştu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Polatlı'daki Sakarya Zaferi'nin 100. Yılı Kutlama Programında konuştu. (1)