Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Milletin mücadelesine destek olmak yerine takoz olan sığ bir muhalefet...
Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Milletin mücadelesine destek olmak yerine takoz olan sığ bir muhalefet anlayışının ülkemize verebileceği hiçbir şey yoktur.
19.08.2020 15:47 | Son Güncelleme: 19.08.2020 15:51
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Milletin mücadelesine destek olmak yerine takoz olan sığ bir muhalefet anlayışının ülkemize verebileceği hiçbir şey yoktur."
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Kaynak: AA