Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Milletin mücadelesine destek olmak yerine takoz olan sığ bir muhalefet... Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Milletin mücadelesine destek olmak yerine takoz olan sığ bir muhalefet anlayışının ülkemize verebileceği hiçbir şey yoktur.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Milletin mücadelesine destek olmak yerine takoz olan sığ bir muhalefet anlayışının ülkemize verebileceği hiçbir şey yoktur." Kaynak: AA