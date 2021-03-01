Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Milletin kurumlarıyla, değerleriyle, inancıyla kavga edenler, ekmeğini yedikleri vatana ihanet edenler, kendilerini bekleyen...
01.03.2021 19:57 | Son Güncelleme: 01.03.2021 20:00
Son dakika gelişmesine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Milletin kurumlarıyla, değerleriyle, inancıyla kavga edenler, ekmeğini yedikleri vatana ihanet edenler, kendilerini bekleyen acı akıbetten kurtulamayacaktır.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Milletin kurumlarıyla, değerleriyle, inancıyla kavga edenler, ekmeğini yedikleri vatana ihanet edenler, kendilerini bekleyen acı akıbetten kurtulamayacaktır."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Karadağ