Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Milletimizi küresel rüzgarların önünde savurmak isteyenlere meydanı bırakmayacağız"
24.12.2020 19:48 | Son Güncelleme: 24.12.2020 19:55
Gelen son dakika haberlerine göre Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, video konferans yöntemiyle katıldığı Tunceli Müzesi, Bursa Türk İslam Eserleri Müzesi, Konya Taş Eserler Müzesi Toplu Açılış Töreni'nde konuştu.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, video konferans yöntemiyle katıldığı Tunceli Müzesi, Bursa Türk İslam Eserleri Müzesi, Konya Taş Eserler Müzesi Toplu Açılış Töreni'nde konuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Milletimizi dalından kopan bir hazan yaprağı gibi küresel rüzgarların önünde savurmak isteyenlere meydanı bırakmayacağız."
Kaynak: Anadolu Ajansı