Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Milletimizi küresel rüzgarların önünde savurmak isteyenlere meydanı bırakmayacağız"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Milletimizi küresel rüzgarların önünde savurmak isteyenlere meydanı bırakmayacağız"

24.12.2020 19:48 | Son Güncelleme: 24.12.2020 19:55

Gelen son dakika haberlerine göre Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, video konferans yöntemiyle katıldığı Tunceli Müzesi, Bursa Türk İslam Eserleri Müzesi, Konya Taş Eserler Müzesi Toplu Açılış Töreni'nde konuştu.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, video konferans yöntemiyle katıldığı Tunceli Müzesi, Bursa Türk İslam Eserleri Müzesi, Konya Taş Eserler Müzesi Toplu Açılış Töreni'nde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Milletimizi dalından kopan bir hazan yaprağı gibi küresel rüzgarların önünde savurmak isteyenlere meydanı bırakmayacağız."

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Milletimizi küresel rüzgarların önünde savurmak isteyenlere meydanı bırakmayacağız'
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Milletimizi küresel rüzgarların önünde savurmak isteyenlere meydanı bırakmayacağız'
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Milletimizi küresel rüzgarların önünde savurmak isteyenlere meydanı bırakmayacağız'
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Milletimizi küresel rüzgarların önünde savurmak isteyenlere meydanı bırakmayacağız'

Kaynak: Anadolu Ajansı

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özlem Zengin Numan Kurtulmuş Kemal Kılıçdaroğlu Meral Danış Beştaş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Gülben Ergen Furkan Palalı Burak Özçivit Mehmet Ali Erbil
Spor Mustafa Er Fatih Terim Burak Yılmaz Mustafa Cengiz İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Türk Hakem Ankara İngiltere
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Milletimizi küresel rüzgarların önünde savurmak isteyenlere meydanı bırakmayacağız" | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.12.2020 19:56:03. #1.14#
title