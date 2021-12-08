Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milletimizden bize güvenmesini ve sabırlı olmasını istiyorum

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "Biz ne yaptığımızı biliyoruz. Nasıl yapacağımızı, nereye gideceğimizi biliyoruz, ne elde edeceğimizi de biliyoruz. Milletimizden bize güvenmesini ve sabırlı olmasını istiyorum. Gelişmiş ülkeler arasındaki hakkımız olan yeri aldığımızda, bugünleri büyük bir başarı hikayesinin önemli sayfalarından biri olarak hep birlikte hatırlayacağız" dedi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne gerçekleştirilen Kabine Toplantısı sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, açıklamalarda bulundu. TBMM Genel Kurulu'nda süren bütçe görüşmelerinin, Türkiye ve millet için hayırlara vesile olmasını dileyen Erdoğan, "Türkiye şehit yakınlarına galiz küfürler eden bir milletvekilinin yaptığı terbiyesizliğin şokunu üzerinden atamamışken bu defa da Genel Kurul'da yaşanan bir başka edepsizlik örneği ile sarsılmıştır. Üstelik bu edepsizlik Meclis'in ikinci büyük partisinin genel başkanı tarafından sergilenmiştir. TBMM Genel Kurulu'nu, partisinin genel merkezi veya kafaları dumanlı dostlarıyla atıp tuttuğu bir ortam sandığı anlaşılan bu zata Yunus'un diliyle cevap vermek istiyorum. 'Girdim ilim meclisine, eyledim kıldım talep, dediler ilim geride, illa edep illa edep.' Evet milleti kendi yalanlarıyla, iftiralarıyla, çarpıtmalarıyla kandırabileceğini sananların, birileri tarafından şişirildiği anlaşılan egoları ile geldikleri yer, nokta, burasıdır. Millete söyleyecek hiçbir sözü, ortaya koyacak hiçbir projesi, programı, vizyonu olmayanların içlerindeki kiri, kini, nefreti bu tarz davranışlarla dışa yansıttıkları görülüyor. Hiç kimsenin partisinde, kendi dost ortamında, evinde nasıl davrandığına elbette karışmayız ama buradan herkesi TBMM'nin asaletine, nefasetine, nezahetine, nezaketine, izzetine velhasıl bu yüce kurumun faziletine uygun davranışlar sergilemeye davet etmek de bizim görevimizdir. İktidarın sadece hayalini kurmakla bile bu derece kendini kaybedenlerin ülkenin başına ne gibi felaketler getireceğini takdirini milletimize bırakıyoruz" diye konuştu.

Bugün bin yıllık kutlu yürüyüşün önemli bir safhasında olduklarını söyleyen Erdoğan, "Tarihimizde yeni ve şanlı bir sayfa açmanın eşiğindeyiz. İnşallah bu onurlu başarının altına hep birlikte imza atacağız. Şairin dediği gibi; 'Kazanmak istersen sen de bu zaferi gürleyen sesinle doldur gökleri. Zafer dedikleri kahraman peri susandan kaçar da coşana gider.' " diye konuştu.