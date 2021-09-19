Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Miçotakis'in açıklamaları) "Atılması gereken adımları karşımızdakilerden görmemiz lazım. Eğer görmezsek gereken kararı alır...
AA / Hatice Şenses Kurukız - Haberler | Güncel
Bir son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Miçotakis'in açıklamaları) "Atılması gereken adımları karşımızdakilerden görmemiz lazım. Eğer görmezsek gereken kararı alır ve ona göre de adımları atarız."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Miçotakis'in açıklamaları) "Atılması gereken adımları karşımızdakilerden görmemiz lazım. Eğer görmezsek gereken kararı alır ve ona göre de adımları atarız."
AA / Hatice Şenses Kurukız - Son Dakika Haberleri