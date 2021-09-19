Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Miçotakis'in açıklamaları) 'Atılması gereken adımları karşımızdakilerden görmemiz lazım. Eğer görmezsek gereken kararı alır... - Haberler
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Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Miçotakis'in açıklamaları) "Atılması gereken adımları karşımızdakilerden görmemiz lazım. Eğer görmezsek gereken kararı alır...

AA / Hatice Şenses Kurukız - Haberler | Güncel
Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Miçotakis'in açıklamaları)

Bir son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Miçotakis'in açıklamaları) "Atılması gereken adımları karşımızdakilerden görmemiz lazım. Eğer görmezsek gereken kararı alır ve ona göre de adımları atarız."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Miçotakis'in açıklamaları) "Atılması gereken adımları karşımızdakilerden görmemiz lazım. Eğer görmezsek gereken kararı alır ve ona göre de adımları atarız."

AA / Hatice Şenses Kurukız - Son Dakika Haberleri
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Haber: Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Miçotakis'in açıklamaları) 'Atılması gereken adımları karşımızdakilerden görmemiz lazım. Eğer görmezsek gereken kararı alır... - Haberler
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