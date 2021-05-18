Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli ile görüştü
Son dakika gelişmesine göre Çankaya Köşkü'n MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin makam aracının Çankaya Köşkü'ne girişi ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Çankaya Köşkü'nde görüştü.
Çankaya Köşkü'n
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin makam aracının Çankaya Köşkü'ne girişi ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Çankaya Köşkü'nde görüştü.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Engin Çorlu