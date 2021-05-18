Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli ile görüştü
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Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli ile görüştü

Anadolu Ajansı / Engin Çorlu - Haberler | Güncel

Son dakika gelişmesine göre Çankaya Köşkü'n MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin makam aracının Çankaya Köşkü'ne girişi ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Çankaya Köşkü'nde görüştü.

Çankaya Köşkü'n

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin makam aracının Çankaya Köşkü'ne girişi ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Çankaya Köşkü'nde görüştü.

Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli ile görüştü
Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli ile görüştü
Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli ile görüştü
Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli ile görüştü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Engin Çorlu

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