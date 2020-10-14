Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Meslek kuruşlarındaki sorunlar artık tahammül edilmez seviyeye ulaşmıştır"
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Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Meslek kuruşlarındaki sorunlar artık tahammül edilmez seviyeye ulaşmıştır"

14.10.2020 13:35 | Son Güncelleme: 14.10.2020 13:42

Son dakika habere göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasıTBMM - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısına katılarak konuşma yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması

TBMM - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısına katılarak konuşma yaptı. (4)

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türk Tabipleri Birliği başta olmak üzere diğer meslek kuruşlarındaki sorunlar da artık tahammül edilmez seviyeye ulaşmıştır."

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Meslek kuruşlarındaki sorunlar artık tahammül edilmez seviyeye ulaşmıştır'
Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Meslek kuruşlarındaki sorunlar artık tahammül edilmez seviyeye ulaşmıştır'
Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Meslek kuruşlarındaki sorunlar artık tahammül edilmez seviyeye ulaşmıştır'
Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Meslek kuruşlarındaki sorunlar artık tahammül edilmez seviyeye ulaşmıştır'

Kaynak: Anadolu Ajansı

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