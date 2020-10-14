Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Meslek kuruşlarındaki sorunlar artık tahammül edilmez seviyeye ulaşmıştır"

Son dakika habere göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasıTBMM - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısına katılarak konuşma yaptı.