Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Meslek kuruşlarındaki sorunlar artık tahammül edilmez seviyeye ulaşmıştır"
14.10.2020 13:35 | Son Güncelleme: 14.10.2020 13:42
Son dakika habere göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasıTBMM - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısına katılarak konuşma yaptı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması
TBMM - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısına katılarak konuşma yaptı. (4)
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türk Tabipleri Birliği başta olmak üzere diğer meslek kuruşlarındaki sorunlar da artık tahammül edilmez seviyeye ulaşmıştır."
Kaynak: Anadolu Ajansı