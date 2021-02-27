Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, merhum başbakanlardan Erbakan'ı andı
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Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, merhum başbakanlardan Erbakan'ı andı

27.02.2021 12:11 | Son Güncelleme: 27.02.2021 12:14
Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, merhum başbakanlardan Erbakan'ı andı

Gelen son dakika haberine göre Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, merhum başbakanlardan Necmettin Erbakan'ın vefatının 10. yılında anma mesajı yayımladı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, merhum başbakanlardan Necmettin Erbakan'ın vefatının 10. yılında anma mesajı yayımladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabı Instagram'dan yaptığı paylaşımda, "Mücadeleyle geçen ömrünü öğrenmeye, öğretmeye, hizmet etmeye, bu ülkenin ufkunu genişletmeye adayan bir büyük ilim, devlet ve siyaset adamı Prof. Dr. Necmettin Erbakan Hocamızı ahirete irtihalinin 10. yılında rahmetle, hürmetle yad ediyorum." ifadelerini kullandı.

Paylaşımda Erbakan'ın fotoğrafı da yer aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Berk Özkan

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