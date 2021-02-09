Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Medeniyet coğrafyamızın sembolü hilali, al bayrağımız ile Ay'a göndermenin gururunu milletimize yaşatacağız."
09.02.2021 20:31 | Son Güncelleme: 09.02.2021 20:34
Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Medeniyet coğrafyamızın sembolü hilali, al bayrağımız ile Ay'a göndermenin gururunu milletimize yaşatacağız."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Medeniyet coğrafyamızın sembolü hilali, al bayrağımız ile Ay'a göndermenin gururunu milletimize yaşatacağız."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Fatih Beyaz