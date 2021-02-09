Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Medeniyet coğrafyamızın sembolü hilali, al bayrağımız ile Ay'a göndermenin gururunu milletimize yaşatacağız."
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Medeniyet coğrafyamızın sembolü hilali, al bayrağımız ile Ay'a göndermenin gururunu milletimize yaşatacağız."

09.02.2021 20:31 | Son Güncelleme: 09.02.2021 20:34
Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Medeniyet coğrafyamızın sembolü hilali, al bayrağımız ile Ay'a göndermenin gururunu milletimize yaşatacağız."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Medeniyet coğrafyamızın sembolü hilali, al bayrağımız ile Ay'a göndermenin gururunu milletimize yaşatacağız."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Fatih Beyaz

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mahir Ünal Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Mehmet Kasapoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ali Sunal Acun Ilıcalı Selami Şahin Neslihan Atagül
Spor Ozan Tufan Serdar Aziz Cüneyt Çakır Abdullah Avcı İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Türk Metal İstifa Fırtına
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Medeniyet coğrafyamızın sembolü hilali, al bayrağımız ile Ay'a göndermenin gururunu milletimize yaşatacağız." - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.2.2021 20:34:32. #1.14#
title