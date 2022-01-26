Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Maalesef İBB adeta 1994 yılında devraldığımız döneme geri dönmüştür"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Batılı kredi değerlendirme kuruluşları, CHP'li İstanbul, Ankara ve İzmir Büyükşehir Belediye'lerini finansal sıkıntılar sebebi ile 'riskli' kategoriye almıştır. Maalesef İstanbul Büyükşehir Belediyesi adeta 1994 yılında bizim devraldığımız döneme geri dönmüştür" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, katıldığı televizyon programında basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Belediyelerin gelirlerinin bir buçuk katı kadar borçlanması gerektiği, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde ise bu oranın aşıldığı iddialarının sorulması üzerine cevap veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

"Büyükşehir belediyeleri bütçe gelirlerinin en fazla bir buçuk katı kadar borçlanabilir. Bu işin teknik boyutu ve bu yeni değil. 2005 yılından beri var. Burada İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Mart 2019'daki borç tutarı 28 buçuk milyar liraydı, üstelik bunun 6 milyar lirası kendi kurumları ile arasındaki borç-alacak ilişkisinden, yani fiili değil, bilanço borcundan oluşuyordu. Bir cebinden al, öbür cebine koy. Müteahhitlere yani devam eden borçta 5,2 milyar liraydı. Kalan 17,3 milyar liralık borç ise vadesi 30 yıla yayılmış ve çok uygun şartlarda alınmış borçlardı. Halbuki kanuna göre borç limitinin, gelirinin yüzde 150'sini yani 32,3 milyar lirayı geçmemesi gerekiyordu. 2022 için öngörülen borçlanmalar ile bu rakam 73 milyar liranın üzerine çıkacaktır. Peki neden böyle bir tablo ortaya çıktı? 2018 yılında İstanbul Büyükşehir'de belediye öz gelirlerinin toplam gelirlere oranı yüzde 32 seviyesinde iken bu oran 2020'de yüzde 14'e gerilemiştir. Bununla paralel şekilde merkezi idareden gelen kaynak 2018 yılında toplam gelirlerin yüzde 68'ini, bu oran 2020'de yüzde 86'ya yükselmiştir. Daha açık bir ifade ile İstanbul'da beceriksiz ve liyakatsiz yönetim sebebi ile belediyenin öz gelirleri yok edilmiş, giderlerin tamamı merkezi yönetimden gelen para ile karşılanmaya çalışılmıştır. Böyle olunca da işler tıkanmaya başlamış, Belediye hızla borç batağına saplanmıştır. Bilindiği gibi Batılı kredi değerlendirme kuruluşları, CHP'li İstanbul, Ankara ve İzmir Büyükşehir Belediye'lerini finansal sıkıntılar sebebi ile 'riskli' kategoriye almıştır. Maalesef İstanbul Büyükşehir Belediyesi adeta 1994 yılında bizim devraldığımız döneme geri dönmüştür. Rabbim 2024'e kadar İstanbul halkının yardımcısı olsun. Biz hükümet olarak kendi sorumluluk alanımızda, ilçelerde de AK Parti Belediyeleri olarak kendi sınırlarımız içinde İstanbul'a hak ettiği hizmetleri vermeyi sürdüreceğiz."

"BİZİM İRAN'A FALAN BİR BORCUMUZ KESİNLİKLE SÖZ KONUSU DEĞİL"

İran'ın Türkiye'ye enerji akışını kesmesi hakkındaki gelişmelerdeki son durumun sorulması üzerine de cevap veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Biz bir kere İstanbul Büyükşehir Belediyesi değiliz. Bizim İran'a falan bir borcumuz kesinlikle söz konusu değil. Tam aksine bu iddialar yalandır ve Cumhurbaşkanı İbrahim Bey ile yaptığım görüşmede de kendilerine söyledim. Onlar bir arızadan ötürü bu işi 10 gün 15 gün erteleme durumumuz olacak dediler. Biz kendilerine daha önceden bu işin Haziran'a kadar ertelemek suretiyle, eğer bu gaz akışı devam ederse biz de bu sert geçen kışı daha rahat şartlarda atlatırız dedik. Tabi şuan İran'da da kış şartları çok sert, onlar da bundan dolayı bir sıkıntıları olduğunu bana ifade etti. Bütün bunlar ile beraber, 'en kötü şartlarda bir 10 gün burada eğer esneme yaparsak bu süreci atlatırız' dedi Sayın Cumhurbaşkanı. Bu arada da tabii Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığımızdan bir ekibi gönderdik. Ayrıca BOTAŞ'tan bir ekip orada. Onlar da görüşmelerini yapıyor, öyle zannediyorum ki, fevkalade bir durum olmadan 10 gün bilemediniz 15 gün içerisinde tekrar bu doğalgaz akışı devam edecek. Tabi ki tedbirlerimiz var. Biliyorsunuz Tuz Gölü'nün altında bir depolama çalışmamız, bunun yanında gemilerimiz ile gelen doğalgazlarımız var. Bunlarla beraber gaz akışının sağlanması da gerçekleşecek ve kış ortasında vatandaşımızı birinci derecede korumak durumundayız" şeklinde konuştu.

(Utku Şimşek/İHA)

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri