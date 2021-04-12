Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Libya'nın egemenliğinin, toprak bütünlüğünün ve siyasi birliğinin korunması, Libya halkının refahı öncelikli hedefimizdir."
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Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Libya'nın egemenliğinin, toprak bütünlüğünün ve siyasi birliğinin korunması, Libya halkının refahı öncelikli hedefimizdir."

Anadolu Ajansı / Selma Kasap - Haberler | Güncel
Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Libya'nın egemenliğinin, toprak bütünlüğünün ve siyasi birliğinin korunması, Libya halkının refahı öncelikli hedefimizdir.'

Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Libya'nın egemenliğinin, toprak bütünlüğünün ve siyasi birliğinin korunması, Libya halkının refahı öncelikli hedefimizdir.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Libya'nın egemenliğinin, toprak bütünlüğünün ve siyasi birliğinin korunması, Libya halkının refahı öncelikli hedefimizdir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selma Kasap

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