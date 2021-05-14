Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya Milli Birlik Hükümeti Başbakanı Dibeybe ile görüştü

Son dakika habere göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Libya Milli Birlik Hükümeti Başbakanı Abdülhamid Dibeybe ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.