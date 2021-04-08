Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuveyt Dışişleri Bakanı El-Sabah'ı kabul etti
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Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuveyt Dışişleri Bakanı El-Sabah'ı kabul etti

Anadolu Ajansı / Zafer Fatih Beyaz - Haberler | Güncel
Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuveyt Dışişleri Bakanı El-Sabah'ı kabul etti

Gelen son dakika haberlerine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuveyt Dışişleri Bakanı ve Kabine İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Şeyh Dr. Ahmed Nasir El – Muhammed El – Sabah'ı kabul etti.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuveyt Dışişleri Bakanı ve Kabine İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Şeyh Dr. Ahmed Nasir El – Muhammed El – Sabah'ı kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki basına kapalı kabulde, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da hazır bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Fatih Beyaz

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