Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Küresel siyasi ve ekonomik sistemin kökten sarsıldığı bir dönemde ülkemizi hak ettiği yere çıkarmak için hep birlikte çok...
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Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Küresel siyasi ve ekonomik sistemin kökten sarsıldığı bir dönemde ülkemizi hak ettiği yere çıkarmak için hep birlikte çok...

02.01.2021 13:59 | Son Güncelleme: 02.01.2021 14:02
Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Gelen son dakika haberlerine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Küresel siyasi ve ekonomik sistemin kökten sarsıldığı bir dönemde ülkemizi hak ettiği yere çıkarmak için hep birlikte çok daha fazla çalışmamız gerekiyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Küresel siyasi ve ekonomik sistemin kökten sarsıldığı bir dönemde ülkemizi hak ettiği yere çıkarmak için hep birlikte çok daha fazla çalışmamız gerekiyor."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Güç Gönel

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