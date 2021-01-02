Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Küresel siyasi ve ekonomik sistemin kökten sarsıldığı bir dönemde ülkemizi hak ettiği yere çıkarmak için hep birlikte çok...

Gelen son dakika haberlerine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Küresel siyasi ve ekonomik sistemin kökten sarsıldığı bir dönemde ülkemizi hak ettiği yere çıkarmak için hep birlikte çok daha fazla çalışmamız gerekiyor.