Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Küresel siyasi ve ekonomik sistemin kökten sarsıldığı bir dönemde ülkemizi hak ettiği yere çıkarmak için hep birlikte çok...
02.01.2021 13:59 | Son Güncelleme: 02.01.2021 14:02
Gelen son dakika haberlerine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Küresel siyasi ve ekonomik sistemin kökten sarsıldığı bir dönemde ülkemizi hak ettiği yere çıkarmak için hep birlikte çok daha fazla çalışmamız gerekiyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Küresel siyasi ve ekonomik sistemin kökten sarsıldığı bir dönemde ülkemizi hak ettiği yere çıkarmak için hep birlikte çok daha fazla çalışmamız gerekiyor."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Güç Gönel