Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Terör örgütleri ve organize suç şebekeleriyle göğüs göğüse mücadele eden yegane parti biziz"
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Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Terör örgütleri ve organize suç şebekeleriyle göğüs göğüse mücadele eden yegane parti biziz"

Anadolu Ajansı / Mustafa Vergiveren - Haberler | Güncel

Son dakika haberine göre Salondan ve katılımcılardan görüntüler Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması TBMM - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu.

Salondan ve katılımcılardan görüntüler

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması TBMM - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu. (3)

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biz terör örgütleriyle, suç örgütleriyle mücadelemizi, sınırlarımıza yönelen tehditleri, egemenliğimizi hedef alan saldırıları, birilerinin yardımıyla değil, milletimizle birlikte göğüsledik ve akamete uğrattık"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'de bugüne kadar tek parti faşizmiyle de vesayet ve darbe heveslileriyle de terör örgütleri ve organize suç şebekeleriyle de göğüs göğüse mücadele eden yegane parti biziz."

Erdoğan: "Bugün dünyada ülkemize uluslararası alanda iftira atan, suç yamamaya çalışan kesimlere baktığımızda, arkalarında üç-dört örgütün bulunduğunu görürüz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'nin geleceği adına en küçük bir projelerini, programlarını, gayretlerini, hatta hayallerini duymadıklarımızın, örgütler üzerinden tedavüle sokulan senaryoların üzerine balıklama atlamalarının takdirini milletimize bırakıyoruz"

Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Terör örgütleri ve organize suç şebekeleriyle göğüs göğüse mücadele eden yegane parti biziz'
Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Terör örgütleri ve organize suç şebekeleriyle göğüs göğüse mücadele eden yegane parti biziz'
Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Terör örgütleri ve organize suç şebekeleriyle göğüs göğüse mücadele eden yegane parti biziz'
Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Terör örgütleri ve organize suç şebekeleriyle göğüs göğüse mücadele eden yegane parti biziz'
Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Terör örgütleri ve organize suç şebekeleriyle göğüs göğüse mücadele eden yegane parti biziz'

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Vergiveren

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