Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kurdaki yükselişe bağlı fiyat artışı yatırım, üretim ve istihdamı doğrudan etkilemez" - Haberler
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Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kurdaki yükselişe bağlı fiyat artışı yatırım, üretim ve istihdamı doğrudan etkilemez"

AA / Sıtkı İlanbey - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısının ardından basın toplantısı düzenledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısının ardından basın toplantısı düzenledi. (2)

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kurdaki yükselişe bağlı fiyat artışı yatırım, üretim ve istihdamı doğrudan etkilemez. Kurdaki rekabet gücü yatırım, üretim ve istihdamda artışa yol açar."

Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kurdaki yükselişe bağlı fiyat artışı yatırım, üretim ve istihdamı doğrudan etkilemez

Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kurdaki yükselişe bağlı fiyat artışı yatırım, üretim ve istihdamı doğrudan etkilemez

Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kurdaki yükselişe bağlı fiyat artışı yatırım, üretim ve istihdamı doğrudan etkilemez

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Çalışanlarımızı fiyat artışlarına karşı koruma politikamızı asgari ücrette de sürdüreceğiz.'

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Çalışanlarımızı fiyat artışlarına karşı koruma politikamızı asgari ücrette de sürdüreceğiz."

 Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Yüksek faiz-düşük kur kısır döngüsü yerine yatırım, üretim, istihdam, ihracat odaklı ekonomi politikamızla ülkemiz için en...

Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yüksek faiz-düşük kur kısır döngüsü yerine yatırım, üretim, istihdam, ihracat odaklı ekonomi politikamızla ülkemiz için en...

 Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Kurdaki yükselişe bağlı fiyat artışı yatırım, üretim ve istihdamı doğrudan etkilemez. Kurdaki rekabet gücü yatırım, üretim ve...

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kurdaki yükselişe bağlı fiyat artışı yatırım, üretim ve istihdamı doğrudan etkilemez. Kurdaki rekabet gücü yatırım, üretim ve...

AA / Sıtkı İlanbey - Son Dakika Haberleri

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