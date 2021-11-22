Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kurdaki yükselişe bağlı fiyat artışı yatırım, üretim ve istihdamı doğrudan etkilemez"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Çalışanlarımızı fiyat artışlarına karşı koruma politikamızı asgari ücrette de sürdüreceğiz."

Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yüksek faiz-düşük kur kısır döngüsü yerine yatırım, üretim, istihdam, ihracat odaklı ekonomi politikamızla ülkemiz için en...