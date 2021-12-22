Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kur ve enflasyon baskısı altında hiçbir vatandaşımızın kazanımını kaybetmesine izin vermemekle kararlıyız"
Son dakika haberi... AK Parti TBMM Grup Toplantısı Salondan ve katılımcılardan görüntüler Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması TBMM - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu.
Ak Parti TBMM Grup Toplantısı
Salondan ve katılımcılardan görüntüler
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması TBMM - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu. (6)
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Burada kazanan sadece bankada parası olan veya ihracat yapan değil ülkemizin tamamıdır, 84 milyonun her bir ferdidir."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kur ve enflasyon baskısı altında hiçbir vatandaşın kazanımını kaybetmesine izin vermemekle kararlıyız"