Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kur ve enflasyon baskısı altında hiçbir vatandaşımızın kazanımını kaybetmesine izin vermemekle kararlıyız"

Ak Parti TBMM Grup Toplantısı

Salondan ve katılımcılardan görüntüler

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması TBMM - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu. (6)

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Burada kazanan sadece bankada parası olan veya ihracat yapan değil ülkemizin tamamıdır, 84 milyonun her bir ferdidir."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kur ve enflasyon baskısı altında hiçbir vatandaşın kazanımını kaybetmesine izin vermemekle kararlıyız"