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Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kur ve enflasyon baskısı altında hiçbir vatandaşımızın kazanımını kaybetmesine izin vermemekle kararlıyız"

AA - Haberler | Güncel

Son dakika haberi... AK Parti TBMM Grup Toplantısı Salondan ve katılımcılardan görüntüler Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması TBMM - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu.

Ak Parti TBMM Grup Toplantısı

Salondan ve katılımcılardan görüntüler

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması TBMM - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu. (6)

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Burada kazanan sadece bankada parası olan veya ihracat yapan değil ülkemizin tamamıdır, 84 milyonun her bir ferdidir."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kur ve enflasyon baskısı altında hiçbir vatandaşın kazanımını kaybetmesine izin vermemekle kararlıyız"

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kur ve enflasyon baskısı altında hiçbir vatandaşımızın kazanımını kaybetmesine izin vermemekle kararlıyız

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kur ve enflasyon baskısı altında hiçbir vatandaşımızın kazanımını kaybetmesine izin vermemekle kararlıyız

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kur ve enflasyon baskısı altında hiçbir vatandaşımızın kazanımını kaybetmesine izin vermemekle kararlıyız

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Büyük ve güçlü Türkiye'nin inşası yolundan sapmadık"

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Scholz ile telefonda görüştü

AA - Son Dakika Haberleri

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