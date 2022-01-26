Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kur korumalı TL vadeli mevduat ve katılım fonu) 25 Ocak itibarıyla büyüklük 203 milyar lirayı aştı. - Haberler
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Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kur korumalı TL vadeli mevduat ve katılım fonu) 25 Ocak itibarıyla büyüklük 203 milyar lirayı aştı.

AA, Ahmet Sertan Usul - Güncel
Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kur korumalı TL vadeli mevduat ve katılım fonu) 25 Ocak itibarıyla büyüklük 203 milyar lirayı aştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kur korumalı TL vadeli mevduat ve katılım fonu) 25 Ocak itibarıyla büyüklük 203 milyar lirayı aştı. 58,6 milyar lirası döviz hesaplarından dönüşen tutar."

AA / Ahmet Sertan Usul - Son Dakika Haberleri

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