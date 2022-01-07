Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kültür sanat birikimimizi yeni nesiller başta olmak üzere milletimizin tüm fertlerine ulaştırana kadar bu tür faaliyetleri...
AA / Zeynep Rakipoğlu - Haberler | Güncel
Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kültür sanat birikimimizi yeni nesiller başta olmak üzere milletimizin tüm fertlerine ulaştırana kadar bu tür faaliyetleri artırarak sürdürmeliyiz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kültür sanat birikimimizi yeni nesiller başta olmak üzere milletimizin tüm fertlerine ulaştırana kadar bu tür faaliyetleri artırarak sürdürmeliyiz."
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2. Yeditepe Bienali'nin açılışında konuştu: (1)
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Her türlü sapkınlığı, ahlaksızlığı, marjinalliği sanat adı altında normalleştirme gayesi taşıyan sinsi saldırıya karşı...
Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Medeniyetimize, tarihimize, kültür sanat birikimimize sahip çıkmak, bunları daha ileriye taşımak için üzerimize düşenleri...
AA / Zeynep Rakipoğlu - Son Dakika Haberleri
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