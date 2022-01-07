Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kültür sanat birikimimizi yeni nesiller başta olmak üzere milletimizin tüm fertlerine ulaştırana kadar bu tür faaliyetleri... - Haberler
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Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kültür sanat birikimimizi yeni nesiller başta olmak üzere milletimizin tüm fertlerine ulaştırana kadar bu tür faaliyetleri...

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan:
AA / Zeynep Rakipoğlu - Haberler | Güncel

Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kültür sanat birikimimizi yeni nesiller başta olmak üzere milletimizin tüm fertlerine ulaştırana kadar bu tür faaliyetleri artırarak sürdürmeliyiz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kültür sanat birikimimizi yeni nesiller başta olmak üzere milletimizin tüm fertlerine ulaştırana kadar bu tür faaliyetleri artırarak sürdürmeliyiz."

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AA / Zeynep Rakipoğlu - Son Dakika Haberleri

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