Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kudüs'ün tarihi statüsüyle Mescid-i Aksa'nın dini kimliği ve kutsiyetinin korunmasına atfettiğimiz önemin altını çizdim."
İhlas Haber Ajansı - Politika
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Son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kudüs'ün tarihi statüsüyle Mescid-i Aksa'nın dini kimliği ve kutsiyetinin korunmasına atfettiğimiz önemin altını çizdim."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: " Kudüs'ün tarihi statüsüyle Mescid-i Aksa'nın dini kimliği ve kutsiyetinin korunmasına atfettiğimiz önemin altını çizdim." - ANKARA
İhlas Haber Ajansı / Politika