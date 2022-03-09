Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kudüs'ün tarihi statüsüyle Mescid-i Aksa'nın dini kimliği ve kutsiyetinin korunmasına atfettiğimiz önemin altını çizdim." - Haberler

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Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kudüs'ün tarihi statüsüyle Mescid-i Aksa'nın dini kimliği ve kutsiyetinin korunmasına atfettiğimiz önemin altını çizdim."

İhlas Haber Ajansı - Politika
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Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kudüs'ün tarihi statüsüyle Mescid-i Aksa'nın dini kimliği ve kutsiyetinin korunmasına atfettiğimiz önemin altını çizdim."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: " Kudüs'ün tarihi statüsüyle Mescid-i Aksa'nın dini kimliği ve kutsiyetinin korunmasına atfettiğimiz önemin altını çizdim." - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / Politika

Recep Tayyip Erdoğan, Mescit, Kudüs, Aksa, Politika, Haberler

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