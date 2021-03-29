Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kovid-19) Salgınla mücadelede en önemli araçlardan biri olan aşılama çalışmalarında oldukça ileri seviyedeyiz"
Anadolu Ajansı / Engin Çorlu - Haberler | Güncel
Son dakika haberine göre Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "(Kovid-19) Salgınla mücadelede en önemli araçlardan biri olan aşılama çalışmalarında oldukça ileri seviyedeyiz.
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan vatandaşlara çağrı: Ellerinizdeki altın ve dövizleri finans kuruluşlarına kazandırın
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi
Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "(Kovid-19) Salgınla mücadelede en önemli araçlardan biri olan aşılama çalışmalarında oldukça ileri seviyedeyiz."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Vatandaşlarımıza evlerindeki altın ve dövizi, finans kuruluşları vasıtasıyla ekonomimize kazandırmaları çağrımı tekrarlıyorum"
Erdoğan: "Ülkemizde yatırımların ölçek olarak iç piyasayı veya bölge pazarlarını aşarak küresel düzeyde tasarlanması ve gerçekleştirilmesi gerekiyor."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Engin Çorlu