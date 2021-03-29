Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kovid-19) Salgınla mücadelede en önemli araçlardan biri olan aşılama çalışmalarında oldukça ileri seviyedeyiz"
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Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kovid-19) Salgınla mücadelede en önemli araçlardan biri olan aşılama çalışmalarında oldukça ileri seviyedeyiz"

Anadolu Ajansı / Engin Çorlu - Haberler | Güncel

Son dakika haberine göre Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "(Kovid-19) Salgınla mücadelede en önemli araçlardan biri olan aşılama çalışmalarında oldukça ileri seviyedeyiz.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "(Kovid-19) Salgınla mücadelede en önemli araçlardan biri olan aşılama çalışmalarında oldukça ileri seviyedeyiz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Vatandaşlarımıza evlerindeki altın ve dövizi, finans kuruluşları vasıtasıyla ekonomimize kazandırmaları çağrımı tekrarlıyorum"

Erdoğan: "Ülkemizde yatırımların ölçek olarak iç piyasayı veya bölge pazarlarını aşarak küresel düzeyde tasarlanması ve gerçekleştirilmesi gerekiyor."

Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Kovid-19) Salgınla mücadelede en önemli araçlardan biri olan aşılama çalışmalarında oldukça ileri seviyedeyiz'
Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Kovid-19) Salgınla mücadelede en önemli araçlardan biri olan aşılama çalışmalarında oldukça ileri seviyedeyiz'
Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Kovid-19) Salgınla mücadelede en önemli araçlardan biri olan aşılama çalışmalarında oldukça ileri seviyedeyiz'
Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Kovid-19) Salgınla mücadelede en önemli araçlardan biri olan aşılama çalışmalarında oldukça ileri seviyedeyiz'

Kaynak: Anadolu Ajansı / Engin Çorlu

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