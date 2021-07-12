Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kovid-19) Biz hem sağlık sistemimizin gücü hem aşılama oranlarımızla nispeten iyi bir noktadayız"
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Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kovid-19) Biz hem sağlık sistemimizin gücü hem aşılama oranlarımızla nispeten iyi bir noktadayız"

Anadolu Ajansı / Engin Çorlu - Haberler | Güncel

Son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından basın toplantısı düzenledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından basın toplantısı düzenledi. (1)

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kovid-19) Virüsün yeni varyantları dünyayı tehdit ediyor. Biz hem sağlık sistemimizin gücü hem aşılama oranlarımızla nispeten iyi bir noktadayız."

Erdoğan: "(Kovid-19) Aşılamanın nispeten düşük olduğu yerler tehdit altına girebilir. Ciddi gayretler ve fedakarlıklarla elde ettiğimiz avantaja sahip çıkmak mecburiyetindeyiz."

Erdoğan: "(Kovid-19 tedbirleri) Bayram günlerini de aynı şekilde kurallara uyarak geçirmeliyiz. Önümüzdeki dönemde aynı sıkıntılara düşmemek için tedbiri elden bırakmamalıyız."

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Kovid-19) Biz hem sağlık sistemimizin gücü hem aşılama oranlarımızla nispeten iyi bir noktadayız'
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Kovid-19) Biz hem sağlık sistemimizin gücü hem aşılama oranlarımızla nispeten iyi bir noktadayız'
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Kovid-19) Biz hem sağlık sistemimizin gücü hem aşılama oranlarımızla nispeten iyi bir noktadayız'
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Kovid-19) Biz hem sağlık sistemimizin gücü hem aşılama oranlarımızla nispeten iyi bir noktadayız'

Kaynak: Anadolu Ajansı / Engin Çorlu

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Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kovid-19) Biz hem sağlık sistemimizin gücü hem aşılama oranlarımızla nispeten iyi bir noktadayız" - Haberler
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