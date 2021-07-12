Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kovid-19) Biz hem sağlık sistemimizin gücü hem aşılama oranlarımızla nispeten iyi bir noktadayız"

Son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından basın toplantısı düzenledi.