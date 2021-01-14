Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüs aşısı oldu
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Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüs aşısı oldu

14.01.2021 18:48 | Son Güncelleme: 14.01.2021 18:53
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüs aşısı oldu

Son dakika haberleri... CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Şehir Hastanesi'nde Covid-19 aşısı oldu.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Şehir Hastanesi'nde Covid-19 aşısı oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde MYK toplantısının ardından Ankara Şehir Hastanesine geçti. Erdoğan'a, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın yanında AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı, AK Parti Grup Başkanvekilleri Özlem Zengin, Bülent Turan, Cahit Özkan da eşlik etti. Erdoğan, hastane yönetimi tarafından karşılandı. Erdoğan, ardından hastanede Covid-19 aşısı oldu. Erdoğan, aşı olduktan sonra ilk mesajını Telegram hesabından "Ben de aşı oldum" yazarak verdi. Erdoğan'ın aşı olurken çekilen fotoğrafları da kısa süre sonra Twitter hesabından paylaşıldı. Erdoğan mesajında, "Başarıyla devam eden aşı programımız dahilinde şu ana kadar 254 bin sağlık çalışanımız ilk doz aşılarını oldu. Ben de onlara katılarak aşılandım. İnşallah çok kısa süre içinde tüm vatandaşlarımızı aşılamayı hedefliyoruz. Hayırlı uğurlu olsun" ifadelerini kullandı.


- Ankara
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüs aşısı oldu
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüs aşısı oldu
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüs aşısı oldu
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüs aşısı oldu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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