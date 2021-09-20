Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında İslam düşmanlığına dikkat çekti -3 - Haberler
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında İslam düşmanlığına dikkat çekti -3

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, New York'ta Türk-Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi (TASC) tarafından düzenlenen 'Daha Adil Bir Dünya Mümkün' başlıklı konferansta yaptığı konuşmada İslam düşmanlığına dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, New York'ta Türk-Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi (TASC) tarafından düzenlenen 'Daha Adil Bir Dünya Mümkün' başlıklı konferansta yaptığı konuşmada İslam düşmanlığına dikkat çekti. Erdoğan, 'İnsanlık olarak Kovid-19 virüsünün yanı sıra ondan daha tahrikkar, daha ölümcül ve daha sinsi bir başka virüsle mücadele ediyoruz. Bu virüsün adı 'İslam Düşmanlığı' virüsüdür? ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında İslam düşmanlığına dikkat çekti -3

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında İslam düşmanlığına dikkat çekti -3

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında İslam düşmanlığına dikkat çekti -3

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında İslam düşmanlığına dikkat çekti -3
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Haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında İslam düşmanlığına dikkat çekti -3 - Haberler
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