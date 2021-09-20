Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında İslam düşmanlığına dikkat çekti -3

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, New York'ta Türk-Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi (TASC) tarafından düzenlenen 'Daha Adil Bir Dünya Mümkün' başlıklı konferansta yaptığı konuşmada İslam düşmanlığına dikkat çekti. Erdoğan, 'İnsanlık olarak Kovid-19 virüsünün yanı sıra ondan daha tahrikkar, daha ölümcül ve daha sinsi bir başka virüsle mücadele ediyoruz. Bu virüsün adı 'İslam Düşmanlığı' virüsüdür? ifadelerini kullandı.