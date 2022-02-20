Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde - Haberler
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Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde

İhlas Haber Ajansı - Politika
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Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde

Son dakika gelişmesine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyaret düzenlediği Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ne geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyaret düzenlediği Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ne geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kongo Demokratik Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Felix Tshisekedi'nin davetiyle resmi temaslarda bulunmak üzere TSİ 18.25'de Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ne geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ziyareti kapsamında, Tshisekedi ile ikili ve heyetler arası görüşme gerçekleştirecek. Erdoğan, iki ülke arasında imzalanacak anlaşmaların imza törenine de katılacak. İki liderin daha sonra ortak bir basın toplantısı düzenlemesi bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ziyaretinde, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da eşlik ediyor. - KİNŞASA

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde

İhlas Haber Ajansı - Politika

Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, Kongo, Politika, Haberler

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