Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "KKTC'nin varlığı ve birliği her türlü siyasi mülahazanın üzerindedir"
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Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "KKTC'nin varlığı ve birliği her türlü siyasi mülahazanın üzerindedir"

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 47'nci yıl dönümü dolayısıyla KKTC Cumhuriyet Meclisi Özel Oturumunda Genel Kurula hitap etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 47'nci yıl dönümü dolayısıyla KKTC Cumhuriyet Meclisi Özel Oturumunda Genel Kurula hitap etti.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "KKTC'nin varlığı ve birliği her türlü siyasi mülahazanın üzerindedir."

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'KKTC'nin varlığı ve birliği her türlü siyasi mülahazanın üzerindedir'
Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'KKTC'nin varlığı ve birliği her türlü siyasi mülahazanın üzerindedir'
Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'KKTC'nin varlığı ve birliği her türlü siyasi mülahazanın üzerindedir'
Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'KKTC'nin varlığı ve birliği her türlü siyasi mülahazanın üzerindedir'

Kaynak: Anadolu Ajansı

Cumhurbaşkanı Erdoğan KKTC'ye gitti
Cumhurbaşkanı Erdoğan KKTC'ye gitti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC'ye hareketinden önce basın toplantısı düzenledi: (1)
Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC'ye hareketinden önce basın toplantısı düzenledi: (1)
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